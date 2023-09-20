Польща більше не передає зброю Україні, бо сама озброюється, - Моравецький

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

Як зазначив польський чиновник, Польща розуміє ситуацію, в якій перебуває Україна, яка дає відсіч російській широкомасштабній військовій агресії.

При цьому Варшава також заявляє, що уряд також модернізує польські Збройні сили.

"Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю в Україну, бо зараз озброюємо Польщу", - написав Моравецький.

Підтримка України з боку Польщі та "зерновий конфлікт"

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також - політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги з озброєнням.

Слід зазначити, що у грудні минулого року прем'єр Польщі Моравецький заявив, що Варшава продовжить надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією й у 2023 році.

Нагадаємо також, що нещодавно Польща підписала "рамковий контракт" із Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

Учора польський президент Анджей Дуда наголосив, що підтримка України країнами Заходу у захисті від широкомасштабної військової агресії РФ має глобально значні наслідки, і закликав країни-союзники продовжувати допомагати українській стороні.

Звернемо увагу, що нинішня заява глави польського уряду про те, що допомогу з озброєнням Україні Варшава більше не надає, пролунала на тлі конфліктної ситуації між країнами через заборону Польщею на імпорт українського зерна.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 20 вересня заявив, що країни домовляться про вирішення конфлікту на тлі розбіжностей щодо імпорту зерна, і при цьому підтримка з боку Варшави продовжиться.