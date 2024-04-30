Спроби пов'язати АСР з агресором є фальшивими та смішними, - топ-менеджер

"АСР послідовно та стабільно підтримує Україну: з 2016 року ми інвестували в український бізнес понад $600 мільйонів. Ми активно виступаємо на міжнародному рівні за іноземні інвестиції для підвищення зусиль щодо відновлення та реконструкції України. Усі спроби пов'язати АСР із країною агресором є фальшивими та смішними. АСР не має ні активів, ні господарської активності у Росії", - заявив Паттон.

За його словами, філіппінська фінансово-технологічна компанія Salmon, спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка входить до Групи Світового банку, провела ретельну перевірку та не знайшли зв'язку бізнесу з російськими структурами.

"Замість ганебної піар-кампанії Сергій Гроза та Володимир Науменко мають поважати рішення судів у різних країнах, що підтверджують їхню непрозору господарську діяльність та незаконне вилучення активів. Вони мають повернути кредиторам борг у розмірі $150 мільйонів", - зазначив Джон Паттон.

Нагадаємо, що Argentem Creek Partners інвестував у зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському порту, але власники перестали виконувати свої зобов'язання щодо кредиту.

У лютому Високий суд Англії та Уельсу підтвердив всесвітній арешт активів (Worldwide Freezing Order, WFO) на $118 млн співвласників термінала "Олімпекс" Сергія Грози та Володимира Науменка.

Пізніше стало відомо, що термінал можна використовувати для схем з контрабандою зерна. У квітні Західний апеляційний господарський суд у Львові задовольнив вимогу розпорядника майна-арбітражного керуючого компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл", який оперує зерновим терміналом в Одесі, змінити керівника підприємства.