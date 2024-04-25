Керівник зернового терміналу "Олімпекс" примусово змінений рішенням суду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Причина - борг власників термінала перед двома американськими фондами сукупно на $150 млн, свідоме виведення активів підприємства з-під контролю, попри мораторій.

"Керівником боржника вчинялися активні дії з відчуження активів за сумнівними угодами чи погашення вимог конкурсних кредиторів в порушення мораторію на задоволення таких вимог", - йдеться в судовій ухвалі.

На заміну Віталія Марченка, суд призначив арбітражного керуючого, який у лютому 2023 року був призначений судом розпоряднико м майна "Олімпекс Купе Інтернейшнл" за поданням кредитора - компанії Madison Pacific, яка представляє інтереси американського кредитора Argentem Creek.

Арбітражний керуючий був призначений розпорядником майна "Олімпекс Купе Інтернейшнл" судом у лютому 2023 року за поданням кредитора - компанії Madison Pacific, яка представляє інтереси американського кредитора Argentem Creek.

Ще одним американським кредитором у справі про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" є Innovatus Structured Trade Finance.

Компанія "Олімпекс" бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка (володіння відбувається через субхолдингову компанію в ОАЕ та холдингову компанію на Кіпрі) заборгувала сумарно американським кредиторам $150 млн.



У лютому 2023-го суд першої інстанції відкрив справу про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та визнав вимоги Madison Pacific до неї на 15,1 млн грн. З того часу керівник компанії-боржника Марченко затягував процедуру в той час, як саме підприємство втрачало активи, йдеться в ухвалі суду.



Тепер арбітражний керуючий має право провести повну інвентаризацію активів "Олімпекс Купе Інтернейшнл" на фоні виявлення фактів, що свідчать про імовірну участь підприємства у контрабандних схемах.



Forbes також повідомляє, що 19 квітня кредитор Innovatus Structured Trade Finance зареєстрував позов у Верховному суді Штату Нью-Йорк з позовом на $40 млн до колишнього фіндиректора GNT Душана Деніча та компанії Вlаск Sea Commodities Limited (ОАЕ) на $40 млн. Ця компанія була позичальницею Innovatus, її власником був Деніч, а кіпрська GNT Enterprises, власниками якої є Гроза та Науменко – надала гарантію за цим кредитом, йдеться у тексті позову.



Як відомо, суди у справі "Олімпексу" тривають з кінця 2022 року. GNT виступає позичальником за боргом перед Argentem Creek та Innovatus.

GNT Trade DMCC, G.N.T. Inland Elevators, швейцарська Omega Terminal та українська "МеталзЮкрейн" є гарантами позики, Гроза та Науменко як фізособи - також.