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Керівник зернового терміналу "Олімпекс" примусово змінений рішенням суду

Четвер 25 квітня 2024 17:11
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Керівник зернового терміналу "Олімпекс" примусово змінений рішенням суду Фото: керівник зернового терміналу "Олімпекс" примусово змінений рішенням суду (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Західний апеляційний господарський суд у Львові задовольнив вимогу розпорядника майна-арбітражного керуючого компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яка оперує зерновим терміналом в Одесі, змінити керівника підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Причина - борг власників термінала перед двома американськими фондами сукупно на $150 млн, свідоме виведення активів підприємства з-під контролю, попри мораторій.

"Керівником боржника вчинялися активні дії з відчуження активів за сумнівними угодами чи погашення вимог конкурсних кредиторів в порушення мораторію на задоволення таких вимог", - йдеться в судовій ухвалі.

На заміну Віталія Марченка, суд призначив арбітражного керуючого, який у лютому 2023 року був призначений судом розпорядником майна "Олімпекс Купе Інтернейшнл" за поданням кредитора - компанії Madison Pacific, яка представляє інтереси американського кредитора Argentem Creek.

Арбітражний керуючий був призначений розпорядником майна "Олімпекс Купе Інтернейшнл" судом у лютому 2023 року за поданням кредитора - компанії Madison Pacific, яка представляє інтереси американського кредитора Argentem Creek.

Ще одним американським кредитором у справі про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" є Innovatus Structured Trade Finance.

Компанія "Олімпекс" бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка (володіння відбувається через субхолдингову компанію в ОАЕ та холдингову компанію на Кіпрі) заборгувала сумарно американським кредиторам $150 млн.

У лютому 2023-го суд першої інстанції відкрив справу про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та визнав вимоги Madison Pacific до неї на 15,1 млн грн. З того часу керівник компанії-боржника Марченко затягував процедуру в той час, як саме підприємство втрачало активи, йдеться в ухвалі суду.

Тепер арбітражний керуючий має право провести повну інвентаризацію активів "Олімпекс Купе Інтернейшнл" на фоні виявлення фактів, що свідчать про імовірну участь підприємства у контрабандних схемах.

Forbes також повідомляє, що 19 квітня кредитор Innovatus Structured Trade Finance зареєстрував позов у Верховному суді Штату Нью-Йорк з позовом на $40 млн до колишнього фіндиректора GNT Душана Деніча та компанії Вlаск Sea Commodities Limited (ОАЕ) на $40 млн. Ця компанія була позичальницею Innovatus, її власником був Деніч, а кіпрська GNT Enterprises, власниками якої є Гроза та Науменко – надала гарантію за цим кредитом, йдеться у тексті позову.

Як відомо, суди у справі "Олімпексу" тривають з кінця 2022 року. GNT виступає позичальником за боргом перед Argentem Creek та Innovatus.

GNT Trade DMCC, G.N.T. Inland Elevators, швейцарська Omega Terminal та українська "МеталзЮкрейн" є гарантами позики, Гроза та Науменко як фізособи - також.

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