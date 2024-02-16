Акціонери GNT програють в англійському суді спір кредиторам із США

Високий суд Англії та Уельсу підтвердив всесвітній арешт активів (Worldwide Freezing Order, WFO) на 118 млн доларів співвласників великого зернового терміналу "Олімпекс‎"‎ в Одеському порту Сергія Грози та Володимира Науменка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Зазначається, що партнери не змогли оскаржити рішення британського суду першої інстанції, який рік тому арештував їхнє майно у справі за позовом кредиторів - фондів із США Argentem Creek та Innovatus.

Ці гроші GNT Group Грози та Науменка свого часу залучила для розвитку терміналу, вартість якого може становити понад $350 млн.

Згідно з рішенням суду, на майно групи буде звернене стягнення. А Гроза і Науменко більше не зможуть оскаржувати всесвітній арешт своїх активів.

Науменко та Гроза внесли фактично половину активів групи у заставу банкам "Південний" та "Восток" за боргами інших підконтрольних ним компаній. Після активних дій кредиторів у 2023 році обидва банки стягнули активи у заставі.

У січні 2023-го банк "Південний" стягнув активи (половина зернового терміналу) та продав їх за $4,3 млн компаніям з орбіти агрохолдингу "Санолта" при оціночній вартості терміналу у $250–325 млн, за оцінкою "Кроу Україна", яку замовили самі ж Гроза і Науменко для зустрічного позову кредиторам.

Схожим чином та сама "Санолта" отримала "сухий порт", що також належав GNT. Цей актив був стягнений банком "Восток" за $4,8 млн, хоча у 2020-му PwC оцінила його у $18 млн. 8 лютого 2024-го Мін’юст анулював реєстрацію цих застав за новим власником.

Окрім того, відомо, що арбітражний керуючий подав позови про визнання недійсними договорів іпотеки, у зв’язку з фраудаторним (шахрайським) характером.