Спроба залякування. У Німеччині відреагували на плани Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Німеччини назвала таку риторику глави Кремля безвідповідальною.

"Ми, звичайно, не піддаватимемося на це (залякування - ред.) у нашому курсі підтримки України в її самообороні", - зазначила вона.

При цьому речник Міністерства оборони ФРН наголосив, що заява Путіна не змінила оцінку Заходом ядерної загрози, яка існує через вторгнення Росії в Україну.