Попытка запугивания. В Германии отреагировали на планы Путина о ядерном оружии в Беларуси

В частности, спикер Министерства иностранных дел Германии назвала такую риторику главы Кремля безответственной.

"Мы, конечно, не будем поддаваться на это (запугивания - ред.) в нашем курсе поддержки Украины в ее самообороне", - отметила она.

При этом спикер Министерства обороны ФРГ подчеркнул, что заявление Путина не изменило оценку Западом ядерной угрозы, которая существует из-за вторжения России в Украину.