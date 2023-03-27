Спроба залякування. У Німеччині відреагували на плани Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Ілюстративне фото: у Німеччині відреагували на плани Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі (Getty Images)

Німеччина вважає плани російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі "черговою спробою залякування".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau, про це заявили кілька чиновників німецького уряду.

Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Німеччини назвала таку риторику глави Кремля безвідповідальною. "Ми, звичайно, не піддаватимемося на це (залякування - ред.) у нашому курсі підтримки України в її самообороні", - зазначила вона. При цьому речник Міністерства оборони ФРН наголосив, що заява Путіна не змінила оцінку Заходом ядерної загрози, яка існує через вторгнення Росії в Україну.