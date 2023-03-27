Попытка запугивания. В Германии отреагировали на планы Путина о ядерном оружии в Беларуси
Германия считает планы российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси "очередной попыткой запугивания".
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau, об этом заявили несколько чиновников немецкого правительства.
В частности, спикер Министерства иностранных дел Германии назвала такую риторику главы Кремля безответственной.
"Мы, конечно, не будем поддаваться на это (запугивания - ред.) в нашем курсе поддержки Украины в ее самообороне", - отметила она.
При этом спикер Министерства обороны ФРГ подчеркнул, что заявление Путина не изменило оценку Западом ядерной угрозы, которая существует из-за вторжения России в Украину.
Напомним, ранее стало известно, что Путин решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Это он сделал якобы из-за просьб самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Также мы писали, что, по информации Института изучения войны, перебросить часть ядерного оружия в Беларусь Путин хотел еще до начала полномасштабного вторжения.
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