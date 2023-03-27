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Попытка запугивания. В Германии отреагировали на планы Путина о ядерном оружии в Беларуси

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Берлин, Понедельник 27 марта 2023 16:20
Попытка запугивания. В Германии отреагировали на планы Путина о ядерном оружии в Беларуси Иллюстративное фото: в Германии отреагировали на планы Путина о ядерном оружии в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия считает планы российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси "очередной попыткой запугивания".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau, об этом заявили несколько чиновников немецкого правительства.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Германии назвала такую риторику главы Кремля безответственной.

"Мы, конечно, не будем поддаваться на это (запугивания - ред.) в нашем курсе поддержки Украины в ее самообороне", - отметила она.

При этом спикер Министерства обороны ФРГ подчеркнул, что заявление Путина не изменило оценку Западом ядерной угрозы, которая существует из-за вторжения России в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Путин решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Это он сделал якобы из-за просьб самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Также мы писали, что, по информации Института изучения войны, перебросить часть ядерного оружия в Беларусь Путин хотел еще до начала полномасштабного вторжения.

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