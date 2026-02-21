ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Спроба "загравати до Росії" провалилася: Литва виставила за двері відомого репера з Грузії

Субота 21 лютого 2026 05:21
UA EN RU
Спроба "загравати до Росії" провалилася: Литва виставила за двері відомого репера з Грузії
Автор: Оксана Гапончук

Литовська влада надіслала чіткий сигнал усім артистам, які намагаються поєднувати гастролі в РФ із виступами в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Delfi.

Так, під жорсткі санкції потрапив грузинський репер Гіо Піка (Георгій Джіоєв), якому відтепер заборонено переступати кордон Литви щонайменше до 2031 року.

Артист планував зібрати залу у литовській столиці вже 21 березня, проте плани зіпсував його ж "послужной список".

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас та МЗС країни виступили категорично проти візиту артиста, навівши беззаперечні факти:

  • Кримське минуле: Джіоєв неодноразово виступав в окупованому Криму, порушуючи українські закони та європейські норми.

  • Бізнес на крові: Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну репер продовжував активно гастролювати в Росії - зафіксовано щонайменше сім таких виступів.

Маніпуляції не допомогли

Організатори заходу намагалися захистити Гіо Піку, використовуючи досить сумнівний аргумент. Вони наголошували, що артист народився в окупованій Росією Осетії, тому його нібито «не можна вважати прихильником Кремля».

Втім, литовське Міністерство внутрішніх справ ці аргументи відкинуло. Владислав Кондратович, очільник МВС, підписав розпорядження: за «загравання» з агресором — 5 років заборони на в'їзд.

Литва вкотре продемонструвала, що в Європі немає місця для тих, хто легітимізує російську окупацію своїми концертами. Тепер Департамент міграції офіційно включив Джіоєва до списку небажаних осіб, а його європейські гастролі опинилися під великим питанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"