Попытка "заигрывать с Россией" провалилась: Литва выставила за дверь известного рэпера из Грузии

Литовские власти направили четкий сигнал всем артистам, которые пытаются совмещать гастроли в РФ с выступлениями в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Delfi .

Так, под жесткие санкции попал грузинский рэпер Гио Пика (Георгий Джиоев), которому отныне запрещено переступать границу Литвы как минимум до 2031 года.

Артист планировал собрать зал в литовской столице уже 21 марта, однако планы испортил его же "послужной список".

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас и МИД страны выступили категорически против визита артиста, приведя неоспоримые факты:

Крымское прошлое: Джиоев неоднократно выступал в оккупированном Крыму, нарушая украинские законы и европейские нормы.

Бизнес на крови: Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рэпер продолжал активно гастролировать в России - зафиксировано не менее семи таких выступлений.

Манипуляции не помогли

Организаторы мероприятия пытались защитить Гио Пику, используя довольно сомнительный аргумент. Они отмечали, что артист родился в оккупированной Россией Осетии, поэтому его якобы "нельзя считать сторонником Кремля".

Впрочем, литовское Министерство внутренних дел эти аргументы отвергло. Владислав Кондратович, глава МВД, подписал распоряжение: за "заигрывание" с агрессором - 5 лет запрета на въезд.

Литва в очередной раз продемонстрировала, что в Европе нет места для тех, кто легитимизирует российскую оккупацию своими концертами. Теперь Департамент миграции официально включил Джиоева в список нежелательных лиц, а его европейские гастроли оказались под большим вопросом.