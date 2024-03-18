Спроба суїциду у ТЦК на Закарпатті: з'явилась реакція військових

Що сталось

Закарпатський ТЦК повідомляв раніше про те, що 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону, після чого його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Пізніше затриманого виявили у вбиральні зі слідами порізів на руках. Медики зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочали службову перевірку.

Близькі мобілізованого, зі свого боку, стверджують про те, що чоловіка було викрадено з готелю у Виноградові. Після цього його нібито повезли до пункту пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною й затриманою зі звинуваченням у спробі втечі з країни.

Що кажуть в ТЦК

Як пише пресслужба, інцидент стався в приміщенні Хустського РТЦК з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 року народження.

Чоловіка було затримано 13 березня під час спроби незаконного перетину держкордону. Після цього його відправили до першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення військово-лікарської комісії (ВЛК) чоловік заявив, що не довіряє цій ВЛК, у зв'язку з чим його перевели до РТЦК у місті Хуст.

У Хустському РТЦК Хабаров поводив себе неадекватно, а між 3:10 та 3:30, 14 березня, вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони РТЦК.

"Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова, який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові", - додає пресслужба.

Хабарову надали невідкладну медичну допомогу, а до місця подій було викликано медиків швидкої допомоги, які й госпіталізували чоловіка. У постраждалого на обох передпліччях були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду.

Медики, зі свого боку, зафіксували, що чоловік перебував в істеричному стані й констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Пізніше у нижній білизні Хабарова було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. В пластинці були відсутні 5 таблеток з 10.

"Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції", - додає пресслужба.