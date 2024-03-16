На Закарпатті чоловік спробував вчинити самогубство у ТЦК, проводиться перевірка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Пресслужба Закарпатського територіального центру комплектування повідомила, що 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках.

"Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги", яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Медики зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочали службову перевірку.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Мукачево Закарпатської області люди у військовій формі "запакували" чоловіка. Закарпатський ТЦК заявив, що проводить перевірку.

Минулого року у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Тоді ж співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

А у Сумській області поліція повідомила про побиття військового. Виявилося, що він є представником ТЦК.