Попытка суицида в ТЦК в Закарпатье: появилась реакция военных

Что случилось

Закарпатский ТЦК сообщал ранее о том, что 13 марта пограничники задержали мужчину при попытке незаконного пересечения границы, после чего его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Позже задержанного обнаружили в туалете со следами порезов на руках. Медики зафиксировали попытку самоубийства. По данному факту приступили к служебной проверке.

Близкие мобилизованного, со своей стороны, утверждают о том, что мужчина был похищен из гостиницы в Виноградове. После этого его якобы увезли в пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией и задержанной с обвинением в попытке бегства из страны.

Что говорят в ТЦК

Как пишет пресс-служба, инцидент произошел в помещении Хустского РТЦК с гражданином Хабаровым Евгением Владимировичем, 1996 года рождения.

Мужчина был задержан 13 марта при попытке незаконного пересечения госграницы. После этого его отправили в первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Во время проведения военно-врачебной комиссии (ВЛК) мужчина заявил, что не доверяет этой ВЛК, в связи с чем его перевели в РТЦК в городе Хуст.

В Хустском РТЦК Хабаров вел себя неадекватно, а между 3:10 и 3:30, 14 марта, совершил попытку суицида в уборной роты охраны РТЦК.

"Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из уборной, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова, который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови", - добавляет пресс-служба.

Хабарову оказали неотложную медицинскую помощь, а к месту событий были вызваны медики скорой помощи, которые и госпитализировали мужчину. У пострадавшего на обоих предплечьях были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида.

Медики, в свою очередь, зафиксировали, что мужчина находился в истерическом состоянии и констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Позже в нижнем белье Хабарова была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластинке отсутствовали 5 таблеток из 10.

"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову сотрудниками РТЦК не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции", - добавляет пресс-служба.