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Спроба Росії створити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією провалилась, - ISW

Фото: Росія провалила спробу утворити штучну кризу на кордоні Фінляндії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, схоже, провалюється через швидку реакцію влади Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

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