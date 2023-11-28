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Попытка России создать миграционный кризис на границе с Финляндией провалилась, - ISW

Фото: Россия провалила попытку образовать искусственный кризис на границе Финляндии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Попытка России искусственно создать миграционный кризис на финской границе, похоже, проваливается из-за быстрой реакции властей Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП - в Лапландии.

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