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У Росії цинічно відповіли США щодо припинення вогню в Україні

Неділя 20 квітня 2025 22:15
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У Росії цинічно відповіли США щодо припинення вогню в Україні Фото: речниця МЗС РФ Марія Захарова (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США підтримали продовження "великоднього перемир'я" й після свята. Однак в Москві цинічно відповіли американцям, звинувативши Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова натякнула, що продовження перемир'я після Великодня під питанням саме через Україну.

Вона заявила, що, мовляв, режим припинення вогню не був дотриманий Україною протягом 20 квітня.

"Причому для порушення перемир'я на Банковій використовували американське озброєння HIMARS", - звинуватила Україну Захарова.

Речниця МЗС також повторила звинувачення РФ, які вже звучали раніше, про те, що Київ нібито не дотримується енергетичного перемир'я і б'є по російських об'єктах.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора, ​19 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про 30-годинне "великоднє перемир'я" в Україні, яке мало тривати з 18:00 за московським часом до півночі 20 квітня.

Президент Володимир Зеленський, відразу висловили скептицизм щодо цієї ініціативи. Як виявилось, бойові дії продовжувалися майже одразу після оголошення перемир'я, зокрема на сході країни.

Сьогодні ж глава держави повідомив увечері, що російська армія 20 квітня понад 2 тисячі разів порушила оголошене Кремлем "великоднє перемир’я", здійснивши десятки штурмів і понад тисячу обстрілів.

Втім США висловили підтримку потенційному продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня.

Вже сьогодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що продовження Великоднього перемир'я не планується. Це свідчить про відсутність реальної готовності Росії до тривалого припинення вогню.​

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