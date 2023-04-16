Спроба перевороту в Судані. Під час сутичок загинули співробітники ООН

В результаті протестів, які днями спалахнули в Судані між армією та силами швидкого реагування, загинули три співробітники Всесвітньої продовольчої програми при ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора WFP Сінді Маккейн.

"Загрози нашим командам унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи WFP. Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані", - заявила Маккейн.

За її словами, троє співробітників загинули у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур. Вони виконували свої обов'язки з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. Окрім цього у тому ж інциденті постраждали ще двоє співробітників WFP.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня, у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.

Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії в Судані та закликали сторони припинити насильство.

Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.

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