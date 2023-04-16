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Попытка переворота в Судане. Во время столкновений погибли сотрудники ООН

Фото: в Судане погибли сотрудники ООН (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В результате протестов, на днях вспыхнувших в Судане между армией и силами быстрого реагирования, погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы при ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора WFP Синди Маккейн.

По ее словам, три сотрудника погибли в субботу, 15 апреля, во время столкновений в Кабкабии, Северный Дарфур. Они выполняли свои обязанности по спасению жизни на передовом глобальном кризисе голода. Кроме этого, в том же инциденте пострадали еще двое сотрудников WFP.

"Угрозы нашим командам делают невозможным безопасную и эффективную работу в стране и выполнение важной работы WFP. Пока мы рассматриваем развитие ситуации с безопасностью, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане", - заявила Маккейн.

Напомним, вчера, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули битвы между армией и силами быстрого реагирования. В результате попытки военного переворота в Судане погибли по меньшей мере 25 человек.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны приостановить насилие.

Такжеминистр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что продолжающееся в Судане насилие должно прекратиться немедленно.

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