Спроба імпічменту Трампа викликала несподівані події в Палаті представників США, - Axios

Зазначається, що майже два десятки демократів у Палаті представників проголосували разом із республіканцями, щоб заблокувати ініціативу одного з членів партії.

Голосування розлютило демократів, багато з яких все більше зневажають використання імпічменту як політичного інструменту, але не хочуть, щоб їх сприймали як таких, що підтримують дії Трампа, і ризикують розлютити партійну базу.

Голосування було примусово проведено представником Елом Гріном, демократом від Техасу, який у своїй промові в Палаті представників заявив, що Трамп "зловживає президентською владою".

Грін вказав на те, що Трамп минулого місяця заявив, що відео, на якому демократи у Палаті представників закликають військовослужбовців не виконувати незаконні накази, є "підбурювальною поведінкою, що карається смертю".

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скеліз, республіканець від штату Луїзіана, потім вніс пропозицію "відкласти на потім", або, по суті, відхилити пропозицію Гріна про імпічмент.

Палата представників проголосувала 237 голосами проти 140 за пропозицію Скеліза, при цьому 23 демократи приєдналися до 214 республіканців, які підтримали її.

Проте це голосування є значним зрушенням порівняно з червнем, коли 128 демократів проголосували за відкладення ще однієї пропозиції Гріна про імпічмент, і лише 79 підтримали його.

Лише за останні півтора тижні демократи внесли статті про імпічмент проти міністра оборони Піта Хегсета та міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого.

Ще один демократ наполягає на тому, щоб Судовий комітет Палати представників розпочав процедуру імпічменту проти міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.