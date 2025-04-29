Радники Трампа всерйоз ставляться до імпічменту президенту, - Axios

Радники президента Дональда Трампа всерйоз розглядають імовірність того, що йому знову оголосять імпічмент, якщо наступного року Палату представників візьмуть демократи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Я впевнений", - сказав виданню Axios дослідник громадської думки Джон Маклафлін, вторячи іншим людям в оточенні Трампа.

Будучи єдиним президентом, якому двічі оголошували імпічмент, Трамп і його команда прекрасно розуміють, наскільки важким тягарем цей процес може виявитися для Білого дому і перешкодити реалізації планів президента.

Демократи зараз не контролюють Палату представників, але вони вже дають зрозуміти, що прагнуть провести Трампа через ще один імпічмент.

Представник Мічигану Шрі Танедар зробив попереджувальний постріл і представив сім статей імпічменту Трампу за те, як він розв'язував питання імміграції, гуманітарної допомоги та судових рішень. Сенатор від Джорджії Джон Оссофф став першим сенатором від хиткого штату, який висловив підтримку імпічменту Трампа.Загроза демократів

Загроза імпічменту посилила прагнення адміністрації Трампа провести через Конгрес якомога більше пунктів свого порядку денного до проміжних виборів 2026 року - особливо його план щодо продовження податкових пільг 2017 року.

Однак загроза нового імпічменту також може допомогти команді Трампа мотивувати його непостійну базу.

Демократи перебувають під тиском своєї бази, яка вимагає від них рішучіше протистояти Трампу, і обіцянка оголосити Трампу імпічмент, імовірно, допоможе демократам зібрати гроші від спонсорів із числа пересічних громадян і підвищити національний авторитет законодавців-демократів.

Однак деякі лідери і стратеги демократів вважають, що їм необхідно проявити поміркованість, щоб залучити тих, хто вагається, виборців, які підтримали Трампа у 2024 році і які потрібні демократам для перемоги на виборах.

Процедура

Не існує жодних стандартів для імпічменту, крім тих, які Палата представників вважає правопорушенням, що заслуговує на пред'явлення звинувачень.

Для оголошення імпічменту президенту потрібна проста більшість голосів у Палаті представників, але для усунення президента з посади необхідно 67 голосів у Сенаті, що складається зі 100 членів, чого ніколи не траплялося.

Демократам не вистачає всього кількох місць, щоб повернути собі більшість у Палаті представників, що складається з 435 членів, що дало б їм право почати розслідування у справі про імпічмент.

Хибна загроза

Імпічмент - це руйнівна процедура, але для Трампа вона вже не та, що раніше, заявив другий радник президента.

"О, імпічмент", - глузливо сказав радник. "Вони вже робили це двічі, і це нічого не дало".

Адвокат Девід Шон, який захищав Трампа під час його першого імпічменту з приводу допомоги Україні, заявив, що, на його думку, президент "буде стурбований. Це буде ще однією спробою зірвати порядок денний, для реалізації якого він був обраний".

Однак Шен додав: "Я думаю, він також усвідомлює, що, хоча деякі вкрай ліві це вітали б, це, найімовірніше, допомогло б йому в політичному плані на тлі двох попередніх спроб та інших атак за останні чотири роки, які, як я вважаю, спонукали багатьох виборців проголосувати за нього".

Відставка Трампа малоймовірна

У разі перемоги на виборах до Палати представників, які відбудуться в листопаді 2026 року, Демократична партія отримає можливість у 2027 році (після набуття повноважень новими конгресменами) проголосувати за імпічмент Трампа, відповідно до будь-яких звинувачень на його адресу.

Однак це не означає, що президент США буде відправлений у відставку - для цього імпічмент має підтримати ще дві третини членів Сенату. Малоймовірно, що Демократична партія у 2027 році матиме дві третини місць у Сенаті.

Відповідно, найімовірніше, Сенат у такому разі виправдає Трампа, і імпічмент не буде доведений до кінця. Саме за таким сценарієм Дональда Трампа вже двічі оголошували імпічмент під час його першої каденції, у 2019 і 2021 роках, і двічі Сенат його виправдовував.