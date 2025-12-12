Попытка импичмента Трампа вызвала неожиданные события в Палате представителей США, - Axios

Отмечается, что почти два десятка демократов в Палате представителей проголосовали вместе с республиканцами, чтобы заблокировать инициативу одного из членов партии.

Голосование разозлило демократов, многие из которых все больше презирают использование импичмента как политического инструмента, но не хотят, чтобы их воспринимали как поддерживающих действия Трампа, и рискуют разозлить партийную базу.

Голосование было принудительно проведено представителем Элом Грином, демократом от Техаса, который в своей речи в Палате представителей заявил, что Трамп "злоупотребляет президентской властью".

Грин указал на то, что Трамп в прошлом месяце заявил, что видео, на котором демократы в Палате представителей призывают военнослужащих не выполнять незаконные приказы, является "подстрекательским поведением, караемым смертью".

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скелиз, республиканец от штата Луизиана, затем внес предложение "отложить на потом", или, по сути, отклонить предложение Грина об импичменте.

Палата представителей проголосовала 237 голосами против 140 за предложение Скелиза, при этом 23 демократа присоединились к 214 республиканцам, поддержавшим его.

Однако это голосование является значительным сдвигом по сравнению с июнем, когда 128 демократов проголосовали за отложение еще одного предложения Грина об импичменте, и только 79 поддержали его.

Только за последние полторы недели демократы внесли статьи об импичменте против министра обороны Пита Хегсета и министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

Еще один демократ настаивает на том, чтобы Судебный комитет Палаты представителей начал процедуру импичмента против министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.