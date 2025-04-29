До Конгресу внесли пропозицію про імпічмент Трампа
До Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис конгресмена від штату Мічиган Шрі Танедара у соцмережі Х.
"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - написав конгресмен.
Танедар уточнив, що подав сім статей імпічменту, в яких Трампа обвинувачують у низці серйозних порушень.
Серед висунутих обвинувачень - депортація Кілмара Абреґо Ґарсії, якого, за словами Танедара, помилково вислали до Сальвадору.
Конгресмен також звинувачує Трампа у незаконному скороченні бюджетних витрат на окремі державні відомства через Департамент ефективності уряду (DOGE) без погодження з Конгресом.
Серед інших підстав для імпічменту, Танедар назвав агресивну тарифну політику Трампа, що завдала шкоди міжнародній економіці, тиск на ЗМІ, порушення Першої поправки Конституції США (гарантія свободи слова), хабарництво, втручання у діяльність судів та незаконний збір персональних даних громадян.
"Стаття сьома - тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто порушення - це порушення, що підпадає під імпічмент", - наголосив Танедар.
Що таке імпічмент
Імпічмент (англ. impeachment - недовіра, від лат. impedivi - "перешкодив, припинив") - процедура судового обвинувачення, зокрема й кримінального, осіб муніципального або державного виконання, чиновників, аж до глави держави, з можливим подальшим їхнім усуненням з посади.
Згідно з розділом IV статті II Конституції США, імпічмент передбачає притягнення до відповідальності шляхом усунення з посади федеральних службовців і президента, якщо "їх визнають винними у зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і проступках".
Для оголошення імпічменту, вирок з обвинуваченням мають затвердити Палат представників і Сенат Конгресу.
Під час розгляду в Сенаті, Палата виступає стороною обвинувачення, а сенатори фактично перетворюються на членів суду присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідна підтримка щонайменше двох третин голосів сенаторів (щонайменше 67).
Вимоги імпічменту Трампа
На початку квітня про намір внести проект імпічменту Трампу заявив конгресмен-демократ Ел Грін. На його думку, Трамп не заслуговує обіймати посаду глави Білого дому.
Тим часом у США регулярно відбуваються багаточисельні мітинги з вимогою імпічменту та відставки чинного президента.
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