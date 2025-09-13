ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спринти у Формулі-1 стають популярнішими: що чекає на фанатів до 2027 року

Субота 13 вересня 2025 12:52
UA EN RU
Спринти у Формулі-1 стають популярнішими: що чекає на фанатів до 2027 року Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Популярність спринтерських гонок у Формулі-1 може призвести до збільшення їх кількості у сезоні 2027 року. Керівництво серії розглядає можливість проведення до десяти таких заїздів на рік замість нинішніх шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor Sport.

Спринти у Формулі-1: коротка історія

Спринтерські гонки дебютували у Формулі-1 у 2021 році. Спочатку серія проводила три такі заїзди на рік, а з 2023-го кількість збільшилася до шести.

Формат покликаний підвищити видовищність Гран-прі та надати більше контенту для глядачів на трасі та перед екранами.

Позитивна реакція фанатів і пілотів

"Мушу сказати, що, окрім деяких старших затятих фанатів, усі хочуть спринтерських вікендів. Промоутери наполягають на такому форматі, і тепер пілоти також зацікавлені", - заявив президент Формули-1 Стефано Доменікалі.

За його словами, спринтерські вікенди роблять чемпіонат більш динамічним, а вільні тренування та кваліфікаційні сесії додають темпу та обговорень ще з п’ятниці.

Погляд на 2027 рік

На сьогодні календар Формули-1 складається з 24 Гран-прі, а спринтерські гонки відбуваються лише на чверті етапів.

Тривають переговори щодо збільшення кількості спринтів приблизно до десяти вже у 2027 році.

Це рішення потребуватиме підтримки власника комерційних прав FOM, керівного органу FIA та команд.

Думка промоутерів

Боббі Епштейн з Circuit of the Americas зазначив, що спринтерський формат додає цінності квитку та робить вікенд більш насиченим для глядачів, хоча суттєвого зростання продажів він не відчув.

Тайлер Епп із Гран-прі Маямі підтвердив, що після введення спринтів відвідуваність у суботу зросла, і формат позитивно вплинув на популярність події.

Зростання підтримки спринтерських гонок та інтересу промоутерів і пілотів свідчить про те, що Формула-1 може значно змінити структуру Гран-прі вже до сезону 2027 року, роблячи вікенди більш динамічними та привабливими для глядачів.

Раніше розповіли, як 16-річний українець підкорив Формулу-4.

Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії