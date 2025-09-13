ua en ru
Спринты в Формуле-1 становятся популярнее: что ждет фанатов до 2027 года

Суббота 13 сентября 2025 12:52
Спринты в Формуле-1 становятся популярнее: что ждет фанатов до 2027 года Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Популярность спринтерских гонок в Формуле-1 может привести к увеличению их количества в сезоне 2027 года. Руководство серии рассматривает возможность проведения до десяти таких заездов в год вместо нынешних шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor Sport.

Спринты в Формуле-1: краткая история

Спринтерские гонки дебютировали в Формуле-1 в 2021 году. Сначала серия проводила три таких заезда в год, а с 2023-го количество увеличилось до шести.

Формат призван повысить зрелищность Гран-при и предоставить больше контента для зрителей на трассе и перед экранами.

Положительная реакция фанатов и пилотов

"Должен сказать, что, кроме некоторых старших ярых фанатов, все хотят спринтерских уикендов. Промоутеры настаивают на таком формате, и теперь пилоты также заинтересованы", - заявил президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

По его словам, спринтерские уикенды делают чемпионат более динамичным, а свободные тренировки и квалификационные сессии добавляют темпа и обсуждений еще с пятницы.

Взгляд на 2027 год

На сегодня календарь Формулы-1 состоит из 24 Гран-при, а спринтерские гонки проходят только на четверти этапов.

Продолжаются переговоры по увеличению количества спринтов примерно до десяти уже в 2027 году.

Это решение потребует поддержки владельца коммерческих прав FOM, руководящего органа FIA и команд.

Мнение промоутеров

Бобби Эпштейн из Circuit of the Americas отметил, что спринтерский формат добавляет ценности билету и делает уикенд более насыщенным для зрителей, хотя существенного роста продаж он не почувствовал.

Тайлер Эпп из Гран-при Майами подтвердил, что после введения спринтов посещаемость в субботу выросла, и формат положительно повлиял на популярность события.

Рост поддержки спринтерских гонок и интереса промоутеров и пилотов свидетельствует о том, что Формула-1 может значительно изменить структуру Гран-при уже к сезону 2027 года, делая уикенды более динамичными и привлекательными для зрителей.

