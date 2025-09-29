UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Справжня зима у вересні: у Карпатах похолодало до -3 і пішов сніг

Фото: На горі Піп Іван 29 вересня випав сніг та різко похолодало (facebook.com/vasyl.fitsak)
Автор: Тетяна Веремєєва

У понеділок, 29 вересня, в Карпатах зафіксували перший сніг і відчутне похолодання. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -3°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василя Фіцака.

Станом на 8:00 на вершині хмарно, східний вітер сягає швидкості 4 м/с.

Водночас Василь Фіцак зазначив, що Чорногірський хребет уже притрусило снігом, а пориви холодного вітру східного та північно-східного напрямків досягають 8-9 м/с.

Гору Піп Іван 29 вересня засипало снігом (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

За його словами, у горах відчутно похолодало, і умови для туристів залишаються складними.

Раніше РБК-Україна писало про прогноз погоди на 29 вересня. В Україні очікуються дощі, вдень температура сягатиме до +18 градусів, у Карпатах вночі близько нуля і можливий мокрий сніг. У Києві теж дощ і від +11 до +13 вдень.

Також ми розповідали, що кінець вересня та початок жовтня в Україні будуть дощовими й прохолодними. Опади накриють майже всі області, температура вдень переважно від +7 до +18 градусів, у жовтні можливі заморозки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніКарпатиПогодаГори