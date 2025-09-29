RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Настоящая зима в сентябре: в Карпатах похолодало до -3 и пошел снег

Фото: На горе Поп Иван 29 сентября выпал снег и резко похолодало (facebook.com/vasyl.fitsak)
Автор: Татьяна Веремеева

В понедельник, 29 сентября, в Карпатах зафиксировали первый снег и ощутимое похолодание. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -3°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака.

По состоянию на 8:00 на вершине облачно, восточный ветер достигает скорости 4 м/с.

В то же время Василий Фицак отметил, что Черногорский хребет уже притрусило снегом, а порывы холодного ветра восточного и северо-восточного направлений достигают 8-9 м/с.

Гору Поп Иван 29 сентября засыпало снегом (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

По его словам, в горах ощутимо похолодало, и условия для туристов остаются сложными.

Ранее РБК-Украина писало о прогнозе погоды на 29 сентября. В Украине ожидаются дожди, днем температура будет достигать до +18 градусов, в Карпатах ночью около нуля и возможен мокрый снег. В Киеве тоже дождь и от +11 до +13 днем.

Также мы рассказывали, что конец сентября и начало октября в Украине будут дождливыми и прохладными. Осадки накроют почти все области, температура днем преимущественно от +7 до +18 градусов, в октябре возможны заморозки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеКарпатыПогодаГоры