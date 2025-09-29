Настоящая зима в сентябре: в Карпатах похолодало до -3 и пошел снег

В понедельник, 29 сентября, в Карпатах зафиксировали первый снег и ощутимое похолодание. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -3°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака.
По состоянию на 8:00 на вершине облачно, восточный ветер достигает скорости 4 м/с.
В то же время Василий Фицак отметил, что Черногорский хребет уже притрусило снегом, а порывы холодного ветра восточного и северо-восточного направлений достигают 8-9 м/с.
Гору Поп Иван 29 сентября засыпало снегом (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)
По его словам, в горах ощутимо похолодало, и условия для туристов остаются сложными.
