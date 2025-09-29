Дощі накриють усю Україну: прогноз погоди на сьогодні

ua en ru
Київ, Понеділок 29 вересня 2025 07:00
Фото: дощі накриють Україну 29 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 вересня, буде з дощами. Температура повітря максимально до +18 градусів, а в Карпатах вночі - нуль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вдень невеликі опади.

Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від +11 до +13 градусів, а вночі +6 +9;
  • на сході: вдень від +14 до +18 градусів, а вночі +6 +9;
  • у центрі: вдень від +14 до +18 градусів, а вночі +6 +9;
  • на півдні: вдень від +16 до +18 градусів, а вночі +6 +9;
  • на заході: вдень від +9 до 13 градусів, а вночі +6 +8.

У Карпатах мокрий сніг. Температура повітря вдень +1 +5 градусів, а вночі близько 0 градусів.

Погода в Києві

У столиці мінлива хмарність і дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві вдень +11 +13 градусів, а вночі +7 + 9 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень.

Також РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у жовтні - скільки буде опадів та якою буде температура повітря.

