Дощі накриють усю Україну: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 29 вересня, буде з дощами. Температура повітря максимально до +18 градусів, а в Карпатах вночі - нуль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вдень невеликі опади.
Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: вдень від +11 до +13 градусів, а вночі +6 +9;
- на сході: вдень від +14 до +18 градусів, а вночі +6 +9;
- у центрі: вдень від +14 до +18 градусів, а вночі +6 +9;
- на півдні: вдень від +16 до +18 градусів, а вночі +6 +9;
- на заході: вдень від +9 до 13 градусів, а вночі +6 +8.
У Карпатах мокрий сніг. Температура повітря вдень +1 +5 градусів, а вночі близько 0 градусів.
Погода в Києві
У столиці мінлива хмарність і дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура повітря у Києві вдень +11 +13 градусів, а вночі +7 + 9 градусів.
