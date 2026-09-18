Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодає

Де ймовірні дощі в суботу, 19 вересня

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби буде з мінливою хмарністю.

Короткочасний дощ (місцями) ймовірний:

у північних областях;

вночі - також у більшості західних і Вінницькій областях;

вдень - також у більшості центральних областей України.

На решті території погода 19 вересня очікується без опадів.

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Які області попередили про небезпечні метеоявища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, в окремих областях передбачаються небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про туман у західних областях:

найближчої ночі;

вранці суботи.

"Видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 19 вересня очікується південно-західний та західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в середньому по Україні +10...+15°С.

Прохолодніше в нічні години буде:

на крайньому заході;

на та сході.

Там стовпчики термометрів можуть показувати близько +6...+11°С.

Вдень температуру повітря прогнозують:

в середньому по Україні +21...+26°С;

у західних і північних областях +18...+23°С.

Особливості погоди в Україні в суботу, 19 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 20-21 вересня - погода буде змінюватись у більшості областей.

У неділю, 20 вересня, опадів по Україні не очікується.

Температура повітря:

вночі по Україні +9...+16°С;

вдень по Україні +18...+25°С;

вдень у південній частині країни - до +28°С.

Особливості погоди в Україні в неділю, 20 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

У понеділок, 21 вересня, повернуться опади й почнеться похолодання.

Помірні дощі в цей день ймовірні у більшості областей України.

Значні дощі можуть бути місцями:

на півночі;

у центрі.

Тим часом температура повітря знизиться (крім півдня та сходу) на 4-6 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди в Україні на 19-21 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Якої погоди чекати по Києву та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 19 вересня очікується з мінливою хмарністю.

Місцями ймовірний короткочасний дощ.

Вітер - південно-західний або західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +13...+15°С;

по області +10...+15°С.

Температура повітря в суботу вдень:

у Києві +21...+23°С;

по області +18...+23°С.

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

близько +23°С (в середньому) - 20 вересня;

близько +14°С (в середньому) - 21 вересня.

Тобто буде спостерігатись відчутне зниження денної температури.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря у найближчі кілька діб також "стрибатиме", адже очікується:

близько +12°С (в середньому) - 20 вересня;

близько +17°С (в середньому) - 21 вересня.

Тим часом 22-23 вересня - стовпчики термометрів в нічні години можуть показувати всього лиш +9...+10°С.