Настоящая осень на подходе: какие сюрпризы готовит погода на выходных и когда похолодает

Комфортная и солнечная осень в Украине подходит к концу, ведь "на пороге" - ощутимое похолодание и серые сентябрьские дожди.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в ближайшие сутки будет с переменной облачностью.
Кратковременный дождь (местами) возможен:
На остальной территории погода 19 сентября ожидается без осадков.
Согласно предупреждению УкрГМЦ, в отдельных областях предусматриваются опасные метеорологические явления.
Речь идет о тумане в западных областях:
"Видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Ветер в течение 19 сентября ожидается юго-западный и западный. Со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в среднем по Украине +10...+15°С.
Прохладнее в ночные часы будет:
Там столбики термометров могут показывать около +6...+11°С.
Днем температуру воздуха прогнозируют:
Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 20-21 сентября - погода будет меняться в большинстве областей.
В воскресенье, 20 сентября, осадков по Украине не ожидается.
Температура воздуха:
В понедельник, 21 сентября, вернутся осадки и начнется похолодание.
Умеренные дожди в этот день вероятны в большинстве областей Украины.
Значительные дожди могут быть местами:
Тем временем температура воздуха снизится (кроме юга и востока) на 4-6 градусов по Цельсию.
По территории Киева и Киевской области погода 19 сентября ожидается с переменной облачностью.
Местами возможен кратковременный дождь.
Ветер - юго-западный или западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в субботу днем:
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
То есть будет наблюдаться ощутимое снижение дневной температуры.
Ночью температура воздуха в ближайшие несколько суток также будет "прыгать", ведь ожидается:
Между тем 22-23 сентября - столбики термометров в ночные часы могут показывать всего лишь +9...+10°С.
Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина объяснила, насколько резко изменится погода в Украине и вероятны ли заморозки.
Тем временем глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, может ли быть "бабье лето" после похолодания.
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