Похолодання близько? Коли погода в Україні різко зміниться і чи ймовірні заморозки

Погода в Україні до кінця тижня очікується комфортна й здебільшого сонячна. Проте пізніше синоптична ситуація відчутно зміниться.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

До якої погоди готуватись найближчим часом

– Прогноз у нас завжди - на 3-5 діб. Тобто за межами п'яти діб - ситуація поки що не визначена.

Та погода, яка в нас зараз... До кінця тижня практично у більшості регіонів погоду буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.

Лише у західних, подекуди в північних областях - надходження атмосферного фронту зумовить (місцями) короткочасні дощі.

Але утримається комфортна температура, як для цієї пори року.

Трохи прохолодніше може бути хіба що вночі і на сході країни.

А також у денні години в західних областях, коли там переважатиме погода з більшою хмарністю і подекуди - з дощиками.

Які температури очікуються вночі та вдень

– Найближчі ночі у нас - до 20 вересня (неділі, - Ред.) - в межах +10...+16°С.

Хіба що найближча ніч - на п'ятницю (18 вересня, - Ред.) у східних областях подекуди +6...+9°С.

Тим часом денні максимуми у більшості регіонів - комфортні +20...+25°С.

У неділю на Закарпатті та півдні країни взагалі до +28°С.

Це - до 20 вересня, тобто до кінця цього тижня.

Особливості погоди в Україні 18-20 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи правда, що з понеділка все різко зміниться

– 21 вересня (у понеділок, - Ред.) - так. На початку наступного тижня в нас буде відбуватись певна зміна синоптичної ситуації.

Буде надходити атмосферний фронт з північного заходу.

Тому вночі у більшості західних та північних областей, а вдень - в Україні (у більшості регіонів) очікуються помірні дощі.

На сході та південному сході - ще невеликі дощі будуть.

Яким буде при цьому вітер

– Вітер також зміниться.

До вихідних включно - в нас переважно буде південно-західний переніс повітря.

Але починаючи з понеділка - буде вже північно-західний.

Де та як сильно похолоднішає

– Температура вночі - на понеділок - ще +10...+15°С утримається.

В денні години +23...+28°С.

Але вже на заході, в більшості північних областей, а також у Вінницькій області - буде зниження, так. У денні години в межах +15...+20°С.

Тобто таке, відчутне.

Особливості погоди в Україні 21 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з дощами у вівторок

– Надалі, 22 числа (у вівторок, - Ред.) також дощі ще залишатимуться.

Ми будемо знаходитись під впливом атмосферних фронтів.

Лише на заході країни вони вже поступово припинятимуться.

Чи може температура вночі впасти до заморозків

– Температурні показники за рахунок хмарності в нічні години якраз-таки ще не зміняться. Тобто ні про які заморозки - не йдеться.

Навпаки, коли у нас хмари і вологість із дощами в осінній період, то це (переважно) - досить сприятливі умови, як для аграрного сектору, скажімо так.

Отже ночі залишаються ще +10...+15°С.

Трішечки прохолодніше - хіба що в західних областях. Там +6...+10°С, скажімо так, може бути.

Де при цьому може бути найтепліше вдень

– В денні години (22 вересня, - Ред.) очікується більш відчутне зниження температури.

В більшості регіонів вже +12...+18°С.

Тепліше залишатиметься хіба що схід, південний схід. Там ще +20...+26°С.

Тому в цій - оглядній синоптичній перспективі - в нас про якісь там "заморозки страшні" не йдеться.

До 22 числа в нас все в межах осінніх критеріїв, скажімо так.

Особливості погоди в Україні 22 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи очікується подальше зниження температури

– Надалі... знову ж таки, офіційних прогнозів - із показниками саме - ще не існує.

Але, звичайно, можемо одразу сказати, що наступний тиждень - буде прохолоднішим, ніж цей.

Із більшою кількістю опадів. Із нижчими значеннями температури.

Ми будемо перебувати практично весь тиждень під впливом циклону. Його атмосферні фронти поступово провертатимуться над територією України.

Тому буде більше хмарності, нижчі значення температури.

Але ні про які заморозки ми поки що не говоримо.