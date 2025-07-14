Справжній шик: Фреймут, Дімопулос і колишня Комарова показали, як виглядати ефектно навіть в спеку

Чорна сукня-поло в стилі ретро

Санта Дімопулос показалася у лаконічному, але дуже продуманому образі. Чорна мінісукня з білим комірцем та блискавкою, ніби мікс естетик, де є "нотки" спортивного ретро і сучасного smart-casual. Завдяки чітким лініям та простому крою сукня не виглядає буденно, а білий комір додає елегантності.

Дімопулос показала стильну сукню на літо (фото: instagram.com/santadimopulos)

До свого образу зірка підібрала масивні туфлі в стилі Mary Jane та білі шкарпетки. Це стильний образ, який можна легко адаптувати, замість сукні спробуйте підібрати чорне поло й мініспідницю, а туфлі замініть лаконічними кедами. Такий лук підійде тим, хто любить мінімалізм з деталями.

Класика з французьким шиком

Оля Фреймут нерідко обирає стильні "луки", а нещодавно вона показала новий аутфіт. Молочна сукня з легкого матеріалу вражає ідеальним кроєм: акцент на талії, довжина міді, рукави-ліхтарики та делікатний ряд ґудзиків. Це класика в найкращому розумінні, адже такий одяг не втратить актуальності з роками.

Фреймут показала стильний "лук" на літо (фото: instagram.com/freimutolia)

Це той тип сукні, який можна одягти і на літню церемонію, і на день народження, і навіть на світський захід. Образ працює завдяки балансу, адже тут немає зайвого, але є стиль, який не вимагає пояснень. Блакитні човники додають образу легкості й свіжості, а ланцюжок на талії створює сучасний акцент, який врівноважує романтизм.

Мереживна ніжність з яскравими акцентами

Колишня обраниця Дмитра Комарова продемонструвала справжню літню класику: білу сукню-сорочку з бавовняного мережива, з ідеальною посадкою, поясом на талії та мереживним краєм. Нічого зайвого, лише натуральна тканина, текстура, яка грає зі світлом, і "правильна" довжина, яка відкриває ноги, але не виглядає зухвало.

Кучеренко показала, як стильно носити сукню в спеку (скріншот)

Ну а рожеві босоніжки з ремінцями додають динаміки, це деталь, яка перетворює образ з класичного на актуальний. Такий "лук" ідеальний як для прогулянки, так і побачення. Він підійде молодим жінкам, які хочуть виглядати ніжно й актуально, не витрачаючи на стилізацію понад 10 хвилин.