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Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Субота 12 липня 2025 07:15
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Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Катерина Собкова

Блогерка та ведуча Раміна продемонструвала трендове взуття на літо 2025 - стильні балетки з декором. Вони знову повертаються в моду і вже стали улюбленою парою багатьох модниць цього сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Які балетки вибрала Раміна

Для стильних повсякденних образів ведуча вибрала шкіряні балетки з кристалами (великими стразами). Вони поєднують витончену елегантність, ідеальний комфорт і візуальний WOW-ефект.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Раміна показала тренд літа 2025 (скриншот)

Зазначимо, що схожий варіант балеток, але із заклепками замість каменів, уже був на піку популярності у 2010-2015 роках. Це був час, коли мода тяжіла до гламурного року, шкіри, чорного кольору, масивних аксесуарів.

У 2020-2025 роках балетки повернулися в моду, але в більш м'якому і романтичному стилі - з великими стразами. Вони мають класичний силует з круглим носком, ремінцем і плоскою підошвою, а також прикрашені кристалами з усіх боків.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Раміна показала модне взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/raminalalala)

Які луки з трендовими балетками продемонструвала Раміна

Перший образ - у більш елегантному стилі

Верх

Для стильного образу з балетками Раміна одягла трикотажну футболку з короткими рукавами. Вона має чорно-білу горизонтальну смужку.

Особливості: чорні планки по краях, на комірі та рукавах у стилістиці бренду "Шанель".

По центру розташовані декоративні ґудзики, що додають образу шарму.

Низ

Чорна спідниця міді, виконана з атласної тканини з легким блиском. Це елегантна спідниця, яка надає образу жіночності та витонченості.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Раміна показала, з чим носити балетки (скриншот)

Сумка

Чорна шкіряна сумка-тоут, яка має класичний дизайн і є практичним аксесуаром.

Поєднання смугастого топа в стилі "Шанель", елегантної атласної спідниці та незвичних балеток створює образ у стилі "тихої розкоші" та сучасного мінімалізму з цікавими деталями.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Раміна задає тренди (скриншот)

Другий лук - у стилі кежуал

Це літній повсякденний образ, у якому поєднуються спортивні елементи з жіночністю і ретро-нотками. Він має свіжий, стильний і зручний вигляд.

Верх

Для такого луку Раміна обрала світло-рожеву футболку-поло з короткими рукавами. Комір білий, що створює приємний контраст і додає класичного акценту. Тканина виглядає м'якою і приємною для тіла, що ідеально для теплої погоди.

Низ

Також на ній коротка спідниця темно-коричневого кольору. Довжина міні робить образ грайливим і молодіжним.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Раміна показала, з чим носити балетки (скриншот)

Аксесуари

Окуляри: стильні сонцезахисні окуляри у світлій оправі типу "котяче око", що надає образу вінтажного шарму і підкреслює риси обличчя.

Сумка: в руках вона тримає містку чорну сумку з ручками та довгим ремінцем, яка має практичний і елегантний вигляд, доповнюючи темні акценти взуття.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025: Раміна в трендових балетках

Раміна показала стильний лук на літо (скриншот)

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