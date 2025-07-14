Настоящий шик: Фреймут, Димопулос и бывшая Комарова показали, как выглядеть эффектно даже в жару

Черное платье-поло в стиле ретро

Санта Димопулос показалась в лаконичном, но очень продуманном образе. Черное мини-платье с белым воротничком и молнией, будто микс эстетик, где есть "нотки" спортивного ретро и современного smart-casual. Благодаря четким линиям и простому крою платье не выглядит обыденно, а белый воротник добавляет элегантности.

Димопулос показала стильное платье на лето (фото: instagram.com/santadimopulos)

К своему образу звезда подобрала массивные туфли в стиле Mary Jane и белые носки. Это стильный образ, который можно легко адаптировать, вместо платья попробуйте подобрать черное поло и мини-юбку, а туфли замените лаконичными кедами. Такой лук подойдет тем, кто любит минимализм с деталями.

Классика с французским шиком

Оля Фреймут нередко выбирает стильные "луки", а недавно она показала новый аутфит. Молочное платье из легкого материала поражает идеальным кроем: акцент на талии, длина миди, рукава-фонарики и деликатный ряд пуговиц. Это классика в лучшем понимании, ведь такая одежда не потеряет актуальность с годами.

Фреймут показала стильный "лук" на лето (фото: instagram.com/freimutolia)

Это тот тип платья, который можно надеть и на летнюю церемонию, и на день рождения, и даже на светское мероприятие. Образ работает благодаря балансу, ведь здесь нет лишнего, но есть стиль, который не требует объяснений. Голубые лодочки добавляют образу легкости и свежести, а цепочка на талии создает современный акцент, который уравновешивает романтизм.

Кружевная нежность с яркими акцентами

Бывшая избранница Дмитрия Комарова продемонстрировала настоящую летнюю классику: белое платье-рубашку из хлопкового кружева, с идеальной посадкой, поясом на талии и кружевным краем. Ничего лишнего, только натуральная ткань, текстура, которая играет со светом, и "правильная" длина, которая открывает ноги, но не выглядит вызывающе.

Кучеренко показала, как стильно носить платье в жару (скриншот)

Ну а розовые босоножки с ремешками добавляют динамики, это деталь, которая превращает образ из классического в актуальный. Такой "лук" идеален как для прогулки, так и свидания. Он подойдет молодым женщинам, которые хотят выглядеть нежно и актуально, не тратя на стилизацию более 10 минут.