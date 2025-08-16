Справжні маріупольські чебуреки: Хіменес-Браво і Дурнєв розкрили рецепт хрусткої смакоти

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво об'єднався з Олексієм Дурнєвим, аби приготувати маріупольські чебуреки. Цей рецепт тіста на окропі вразить вас результатом.

Як приготувати чебуреки на заварному тісті, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Ектора.

Рецепт чебуреків на окропі

"У кожного є та сама страва, яка пахне дитинством", - написав Хіменес-Браво.

Ектор зазначив, що у Дурнєва така страва - саме мамині чебуреки. І тому він вирішив приготувати цю смакоту разом з Олексієм, за його маріупольським рецептом.

Для тіста на 7-10 чебуреків вам знадобляться такі інгредієнти:

500 грамів борошна (приблизно 3 склянки по 250 мл)

1 склянка окропу (90–100 градусів)

0,7 чайної ложки солі

5 столових ложок рафінованої олії

1 столова ложка горілки.

Для начинки беріть наступні продукти:

500 грамів свино-яловичого фаршу

1 велика цибулина

50-100 мілілітрів кефіру чи ряжанки (або води)

дрібка солі

чорний перець та коріандр - на смак.

Почнемо готувати. В мисці змішайте окрім, борошно, олію та сіль. Робіть це ложкою. Коли тісто трохи охолоне, продовжуйте вимішувати його руками, додайте горілку.

Загорніть тісто у плівку та дайте йому відпочити (на 1-2 години). А поки займіться начинкою.

Додайте до фаршу терту цибулю, сіль та перець, коріандр та ряжанку чи воду. Гарно вимішайте, аби начинка була ніжною. Коли тісто "постоїть", починайте робити чебуреки.

"Розкачайте тісто дуже тонко - до 1-1,5 мм. Викладайте фарш на одну половину, складіть, притисніть, обріжте краєчки просто тарілкою. Нагрійте багато олії у глибокій пательні або фритюрниці. Обсмажуйте чебуреки до золотистої скоринки", - пояснив Ектор.