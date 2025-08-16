Настоящие мариупольские чебуреки: Хименес-Браво и Дурнев раскрыли рецепт хрустящей вкуснятины

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво объединился с Алексеем Дурневым, чтобы приготовить мариупольские чебуреки. Этот рецепт теста на кипятке поразит вас результатом.

Как приготовить чебуреки на заварном тесте, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Эктора.

Рецепт чебуреков на кипятке

"У каждого есть то самое блюдо, которое пахнет детством", - написал Хименес-Браво.

Эктор отметил, что у Дурнева такое блюдо - именно мамины чебуреки. И поэтому он решил приготовить эту вкуснятину вместе с Алексеем, по его мариупольскому рецепту.

Для теста на 7-10 чебуреков вам понадобятся такие ингредиенты:

500 граммов муки (примерно 3 стакана по 250 мл)

1 стакан кипятка (90-100 градусов)

0,7 чайной ложки соли

5 столовых ложек рафинированного масла

1 столовая ложка водки.

Для начинки берите следующие продукты:

500 граммов свино-говяжьего фарша

1 большая луковица

50-100 миллилитров кефира или ряженки (или воды)

щепотка соли

черный перец и кориандр - по вкусу.

Начнем готовить. В миске смешайте кроме, муку, масло и соль. Делайте это ложкой. Когда тесто немного остынет, продолжайте вымешивать его руками, добавьте водку.

Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть (на 1-2 часа). А пока займитесь начинкой.

Добавьте к фаршу тертый лук, соль и перец, кориандр и ряженку или воду. Хорошо вымешайте, чтобы начинка была нежной. Когда тесто "постоит", начинайте делать чебуреки.

"Раскатайте тесто очень тонко - до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краешки просто тарелкой. Нагрейте много масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки", - пояснил Эктор.