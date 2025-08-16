Настоящие мариупольские чебуреки: Хименес-Браво и Дурнев раскрыли рецепт хрустящей вкуснятины
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво объединился с Алексеем Дурневым, чтобы приготовить мариупольские чебуреки. Этот рецепт теста на кипятке поразит вас результатом.
Как приготовить чебуреки на заварном тесте, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Эктора.
Рецепт чебуреков на кипятке
"У каждого есть то самое блюдо, которое пахнет детством", - написал Хименес-Браво.
Эктор отметил, что у Дурнева такое блюдо - именно мамины чебуреки. И поэтому он решил приготовить эту вкуснятину вместе с Алексеем, по его мариупольскому рецепту.
Для теста на 7-10 чебуреков вам понадобятся такие ингредиенты:
- 500 граммов муки (примерно 3 стакана по 250 мл)
- 1 стакан кипятка (90-100 градусов)
- 0,7 чайной ложки соли
- 5 столовых ложек рафинированного масла
- 1 столовая ложка водки.
Для начинки берите следующие продукты:
- 500 граммов свино-говяжьего фарша
- 1 большая луковица
- 50-100 миллилитров кефира или ряженки (или воды)
- щепотка соли
- черный перец и кориандр - по вкусу.
Начнем готовить. В миске смешайте кроме, муку, масло и соль. Делайте это ложкой. Когда тесто немного остынет, продолжайте вымешивать его руками, добавьте водку.
Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть (на 1-2 часа). А пока займитесь начинкой.
Добавьте к фаршу тертый лук, соль и перец, кориандр и ряженку или воду. Хорошо вымешайте, чтобы начинка была нежной. Когда тесто "постоит", начинайте делать чебуреки.
"Раскатайте тесто очень тонко - до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краешки просто тарелкой. Нагрейте много масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки", - пояснил Эктор.
Вас может заинтересовать
- Лиза Глинская из "МастерШеф" дала рецепт запеканки из теста фило
-
Хименес-Браво и победительница "МастерШеф" показали, как приготовить майонез за 5 минут
-
Александр Педан показал, как вкусно приготовить куриные сердца.