ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Справжні бочкові хрусткі огірки: простий секрет ферментації, як у бабусі

Неділя 27 липня 2025 14:54
UA EN RU
Справжні бочкові хрусткі огірки: простий секрет ферментації, як у бабусі Фото: Як зробити бочкові хрусткі огірки (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Немає нічого смачнішого за класичні хрусткі бочкові огірки, саме ті, які пам’ятаються з дитинства, коли бабуся відкривала діжку в погребі. Їхній аромат, щільна текстура та натуральна кислинка - результат правильної ферментації.

РБК-Україна розповідає, як приготувати такі огірки вдома, навіть, якщо бочки немає.

Головний принцип - природне бродіння

Не додавайте оцет! Квашені огірки отримують кислинку завдяки молочнокислим бактеріям, а не оцту. Саме це дає їм натуральний смак і корисні властивості для травлення.

Секрет хрусткої текстури - холодна ферментація

Щоб огірки залишалися щільними й хрумкими, їх потрібно заливати дуже холодною водою і тримати в прохолодному місці (ідеально — +15…+18 °C). Ще одна порада - додати у банку кілька листків хрону, дуба або вишні: вони містять таніни, які зміцнюють клітинні стінки огірка.

Класичний рецепт на 3-літрову банку:

  • 1,5–2 кг свіжих огірків;
  • 2–3 парасольки кропу;
  • 4 зубчики часнику;
  • кілька шматочків кореня хрону;
  • 1 лист хрону, 2–3 вишневих або дубових листки;
  • 2 ст. л. солі на 1 літр води (тільки не йодованої!).

Залийте огірки холодним розсолом, накрийте банку кришкою (не щільно) й залиште бродити на 3–5 днів при кімнатній температурі. Коли процес почнеться — буде піна. Після цього перенесіть банку в холодильник або льох на зберігання.

Що ще важливо:

Обирайте дрібні, щільні огірки без пошкоджень.

Не мийте інгредієнти з милом - це знищить природну мікрофлору.

Соліть лише чистою кам’яною сіллю, а не морською чи йодованою.

Такий спосіб справжній гастрономічний спадок. А результат - хрусткі, ароматні, натуральні огірки, які варті найкращого місця на вашому столі.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: поради кулінарів, сайт Wikipedia.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Огірки
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку