Настоящие бочковые хрустящие огурцы: простой секрет ферментации, как у бабушки
Нет ничего вкуснее классических хрустящих бочковых огурцов, именно тех, которые помнятся с детства, когда бабушка открывала бочку в погребе. Их аромат, плотная текстура и натуральная кислинка - результат правильной ферментации.
РБК-Украина рассказывает, как приготовить такие огурцы дома, даже, если бочки нет.
Главный принцип - естественное брожение
Не добавляйте уксус! Квашеные огурцы получают кислинку благодаря молочнокислым бактериям, а не уксусу. Именно это дает им натуральный вкус и полезные свойства для пищеварения.
Секрет хрустящей текстуры - холодная ферментация
Чтобы огурцы оставались плотными и хрустящими, их нужно заливать очень холодной водой и держать в прохладном месте (идеально - +15...+18 °C). Еще один совет - добавить в банку несколько листьев хрена, дуба или вишни: они содержат танины, которые укрепляют клеточные стенки огурца.
Классический рецепт на 3-литровую банку:
- 1,5-2 кг свежих огурцов;
- 2-3 зонтика укропа;
- 4 зубчика чеснока;
- несколько кусочков корня хрена;
- 1 лист хрена, 2-3 вишневых или дубовых листа;
- 2 ст. л. соли на 1 литр воды (только не йодированной!).
Залейте огурцы холодным рассолом, накройте банку крышкой (не плотно) и оставьте бродить на 3-5 дней при комнатной температуре. Когда процесс начнется - будет пена. После этого перенесите банку в холодильник или погреб на хранение.
Что еще важно:
Выбирайте мелкие, плотные огурцы без повреждений.
Не мойте ингредиенты с мылом - это уничтожит естественную микрофлору.
Солите только чистой каменной солью, а не морской или йодированной.
Такой способ настоящее гастрономическое наследство. А результат - хрустящие, ароматные, натуральные огурцы, которые стоят лучшего места на вашем столе.
Вас может заинтересовать
- Никогда не кладите это в банку с огурцами и помидорами
- Какие три скрытых риска консервов, о которых многие украинцы не догадываются
- Какими худшими консервами сейчас заполнены украинские магазины
При написании материала использовались следующие источники: советы кулинаров, сайт Wikipedia.