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Це точно не можна купувати: найгірші консерви, якими заповнені українські магазини

Четвер 03 липня 2025 14:26
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Це точно не можна купувати: найгірші консерви, якими заповнені українські магазини Фото: Які консерви в Україні краще не купувати (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

На перший погляд, консерви - це зручно, швидко і довго зберігається. Але деякі види консервованих продуктів, які масово продаються в українських супермаркетах, можуть бути справжньою загрозою для здоров’я.

Які саме консерви на думку дієтологів варто обходити стороною, пояснює РБК-Україна.

Які консерви краще не купувати?

Дієтологи та експерти з харчування попереджають, що частина консервів, що позиціонуються як "м'ясні" або "рибні", насправді містить мінімум справжнього білка і максимум небажаних інгредієнтів.

Найгіршими вважаються дешеві м'ясні консерви, зокрема так звані "тушонки", які можуть містити м'ясні відходи, шкіру, хрящі, сало замість нормального м’яса.

Чому не варто купувати "тушонку"?

Річ у тому, що у складі таких продуктів дуже часто міститься технічний желатин, крохмаль, Е-добавки, глутамат натрію та високий вміст солі та жиру. На смак вони можуть здаватися насиченими, але реальної поживної цінності не мають.

Не краща ситуація і з деякими рибними консервами, особливо тими, де немає чітко вказаного виду риби. Зазвичай, в супермаркеті вони коштують дуже дешево.

Часто всередині - дрібна, подрібнена сировина сумнівної якості в великій кількості заливки. Такі продукти можуть бути пересолені, містити консерванти та барвники, а також втрачати будь-які корисні властивості риби через агресивну обробку.

Це можуть бути консерви під назвою "Бички в томаті" тощо.

Окрему увагу слід звернути на овочеві консерви з незрозумілим складом, особливо ті, де використовуються оцет, цукор і сіль у великих дозах. Вони часто не мають нічого спільного з натуральною їжею та можуть провокувати розлади травлення, проблеми з тиском і навіть алергічні реакції.

Як купити гарні консерви?

Експерти радять всім споживачам уважно читати склад, уникати продуктів із довгим списком добавок і не купувати надто дешеві консерви. Річ у тому, що якісне м'ясо або риба не можуть коштувати копійки. Краще обирати перевірених виробників або, за можливості, готувати домашні заготовки.

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В матеріалі використані джерела: Strona Zdrowia, Центр громадського здоров’я., поради дієтологів.

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