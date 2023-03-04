Справи щодо геноциду українців розглядатимуться в українських судах, - Верховний суд

"Незабаром ці справи в судах (щодо геноциду-ред.) стануть масовими, і ми вже повинні кваліфікувати ті чи інші дії", - сказав Князєв у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice".

За його словами, існує дві точки зору щодо суб'єкта цього злочину. Згідно з однією з них суб'єктом злочину щодо геноциду може бути тільки вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення нації, за іншою ж версією, притягати до відповідальності можна кожного солдата, який вбивав українців, будучи переконаним у тому, що української нації не існує.

"Не буває, на мій погляд, тільки виконавців або тільки організаторів цих злочинів. Тому так складно буде визначитися в суді із суб'єктом цих злочинів. Усі ці злочини мають дуже складну структуру", - наголосив Князєв.

Він розповів, що наразі в Україні в одному із судів Києва розглядають тільки одну справу щодо геноциду.