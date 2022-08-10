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Британия подала заявление на участие в деле по обвинению России в геноциде украинцев

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Среда 10 августа 2022 22:15
Британия подала заявление на участие в деле по обвинению России в геноциде украинцев Фото: Британия подала заявление на участие в деле по обвинению России в геноциде украинцев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против России по обвинению в геноциде, которое рассматривает Международный суд ООН в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный суд.

Британия подала заявку 5 августа.

Добавим, что когда в суде речь идет о толковании Конвенции, участниками которой являются другие государства, кроме тем, которые принимают участие в деле, каждая из них имеет право вмешаться в судебный процесс.

"По мнению Великобритании, которая является стороной-участницей Конвенции о предотвращении геноцида, она имеет прямой интерес в толковании, которое суд может применить к положениям Конвенции во время этого производства", - говорится в заявлении.

Напомним, 45 стран в Гааге договорились помочь Украине в расследовании военных преступлений России.

Международный суд ООН может начать рассмотрение дела Украины против России уже этой осенью.

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