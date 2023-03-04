Дела о геноциде украинцев будут рассматриваться в украинских судах, - Верховный суд

"В скором времени эти дела в судах (о геноциде-ред.) станут массовыми, и мы уже должны квалифицировать те или иные действия", - сказал Князев в субботу во Львове на международной конференции "United for justice".

По его словам, существует две точки зрения по субъекту этого преступления. Согласно одному из них субъектом преступления о геноциде может быть только высшее военно-политическое руководство, которое отдавало приказы на уничтожение нации, по другой же версии, привлечь к ответственности можно каждого солдата, который убивал украинцев, будучи убежден в том, что украинский нации не существует.

"Не бывает, по моему мнению, только исполнителей или только организаторов этих преступлений. Поэтому так сложно будет определиться в суде с субъектом этих преступлений. Все эти преступления имеют очень сложную структуру", - подчеркнул Князев.

Он рассказал, что в настоящее время в Украине в одном из судов Киева рассматривают только одно дело о геноциде.