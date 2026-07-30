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ДБР влаштувало обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

10:23 30.07.2026 Чт
2 хв
У багатьох ТЦК сьогодні настав "чистий четвер", кажуть правоохоронці
aimg Олена Чупровська
ДБР влаштувало обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні Фото: ДБР проводить обшуки у ТЦК по всій Україні (ДБР)
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ДБР разом із Генштабом одночасно перевіряє десятки територіальних центрів комплектування. Слідчих цікавлять хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що перевіряють слідчі

Йдеться про спецоперацію під назвою "Чесний призов". Обшуки та слідчі дії проходять у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів країни.

Правоохоронці зосередилися на двох напрямках:

  • сприяння ухиленню від мобілізації за гроші;
  • перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК, зокрема побиття та катування військовозобов'язаних.

У ДБР наголошують - це комплексна робота з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох працівників ТЦК цей день справді став "чистим четвергом".

Що буде далі

За результатами слідчих дій очікують затримання фігурантів у різних регіонах країни. Їм повідомлять про підозру після завершення обшуків.

ДБР влаштувало обшуки у понад 100 ТЦК по всій УкраїніФото: обшуки у ТЦК (dbr.gov.ua)

Тим часом випадки надмірного застосування сили працівниками ТЦК протягом липня фіксували в різних областях України.

18 липня на Галицькій площі у центрі Львова стався конфлікт між місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК, під час якого чоловік отримав тілесні ушкодження.

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У Генштабі додали, що спряють всебічному розслідуванню.

"У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - йдеться у заяві.

За цим фактом поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо про ситуацію на Закарпатті, де чоловіка з інвалідністю, який мав законне право на відстрочку, не відпускали з ТЦК.

Його звільнили лише після втручання омбудсмена Дмитра Лубінця, а обставини цієї історії також перевірятимуть правоохоронці.

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