ДБР влаштувало обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні

ДБР разом із Генштабом одночасно перевіряє десятки територіальних центрів комплектування. Слідчих цікавлять хабарі за ухилення від мобілізації та побиття людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Що перевіряють слідчі

Йдеться про спецоперацію під назвою "Чесний призов". Обшуки та слідчі дії проходять у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів країни.

Правоохоронці зосередилися на двох напрямках:

сприяння ухиленню від мобілізації за гроші;

перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК, зокрема побиття та катування військовозобов'язаних.

У ДБР наголошують - це комплексна робота з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох працівників ТЦК цей день справді став "чистим четвергом".

Що буде далі

За результатами слідчих дій очікують затримання фігурантів у різних регіонах країни. Їм повідомлять про підозру після завершення обшуків.

Фото: обшуки у ТЦК (dbr.gov.ua)

Тим часом випадки надмірного застосування сили працівниками ТЦК протягом липня фіксували в різних областях України.

18 липня на Галицькій площі у центрі Львова стався конфлікт між місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК, під час якого чоловік отримав тілесні ушкодження.

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У Генштабі додали, що спряють всебічному розслідуванню.

"У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні особи мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - йдеться у заяві.