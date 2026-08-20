"Справедливость для бойцов". ГБР проводит массовые обыски и проверяет выплаты военным

В Украине началась масштабная спецоперация по разоблачению правоохранителями злоупотреблений в воинских частях. Силовики проверяют случаи фиктивного пребывания на службе, незаконные выплаты и привлечение бойцов к частным работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Операция "Справедливость для бойцов"

Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Генштабом ВСУ и под руководством Офиса Генпрокурора начали спецоперацию 20 августа.

Главная цель - разоблачить военных, которые только формально находятся на службе, получают незаконные выплаты или работают на частные интересы командиров.

В частности, исследуются факты, когда бойцов вместо обороны государства привлекали к строительству и хозяйственным работам.

Следственные действия продолжаются в разных регионах страны.

В рамках 21 уголовного производства назначено 72 обыска:

58 обысков (в 12 производствах) касаются незаконных выплат - подозрения готовят 20 лицам;

5 обысков производят по делу о незаконном использовании труда военных;

9 обысков касаются коррупционных злоупотреблений, где подозрения получат два фигуранта.

Фото: ДБР и Генштаб начали спецоперацию (dbr.gov.ua)

Всего по итогам мер о подозрении сообщат 22 лицам.

"Цель операции - разоблачить военнослужащих, которые только формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров", - отметили в ГБР.

Отмечается, что операция проводится при содействии командования Вооруженных Сил.

"ГБР и Генеральный штаб совместно работают над тем, чтобы каждый военнослужащий выполнял определенные законом обязанности, а средства, предназначенные для обороны государства, использовались исключительно по назначению", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, следователи завершили расследование еще по четырем делам по незаконным выплатам.

В суд в скором времени будут направлены обвинительные акты в отношении 16 человек. Окончательные результаты масштабных проверок будут обнародованы после завершения первоочередных действий.

Бронь и проверки в военной сфере

Эта операция является продолжением системной работы по наведению порядка в войсках.

Ранее ГБР уже проводило подобные мероприятия в рамках операции "Честный призыв", в ходе которой изобличали коррупционные схемы в ТЦК и СП, факты незаконного снятия с учета и уклонения от мобилизации.