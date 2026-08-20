"Справедливость для бойцов". ГБР проводит массовые обыски и проверяет выплаты военным
В Украине началась масштабная спецоперация по разоблачению правоохранителями злоупотреблений в воинских частях. Силовики проверяют случаи фиктивного пребывания на службе, незаконные выплаты и привлечение бойцов к частным работам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Операция "Справедливость для бойцов"
Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Генштабом ВСУ и под руководством Офиса Генпрокурора начали спецоперацию 20 августа.
Главная цель - разоблачить военных, которые только формально находятся на службе, получают незаконные выплаты или работают на частные интересы командиров.
В частности, исследуются факты, когда бойцов вместо обороны государства привлекали к строительству и хозяйственным работам.
Следственные действия продолжаются в разных регионах страны.
В рамках 21 уголовного производства назначено 72 обыска:
- 58 обысков (в 12 производствах) касаются незаконных выплат - подозрения готовят 20 лицам;
- 5 обысков производят по делу о незаконном использовании труда военных;
- 9 обысков касаются коррупционных злоупотреблений, где подозрения получат два фигуранта.
Фото: ДБР и Генштаб начали спецоперацию (dbr.gov.ua)
Всего по итогам мер о подозрении сообщат 22 лицам.
"Цель операции - разоблачить военнослужащих, которые только формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров", - отметили в ГБР.
Отмечается, что операция проводится при содействии командования Вооруженных Сил.
"ГБР и Генеральный штаб совместно работают над тем, чтобы каждый военнослужащий выполнял определенные законом обязанности, а средства, предназначенные для обороны государства, использовались исключительно по назначению", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, следователи завершили расследование еще по четырем делам по незаконным выплатам.
В суд в скором времени будут направлены обвинительные акты в отношении 16 человек. Окончательные результаты масштабных проверок будут обнародованы после завершения первоочередных действий.
Бронь и проверки в военной сфере
Эта операция является продолжением системной работы по наведению порядка в войсках.
Ранее ГБР уже проводило подобные мероприятия в рамках операции "Честный призыв", в ходе которой изобличали коррупционные схемы в ТЦК и СП, факты незаконного снятия с учета и уклонения от мобилизации.
Ранее силовики провели обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине, разоблачая коррупционные схемы уклонения от мобилизации, незаконное снятие с учета и факты получения взяток.
Помимо коррупционных системных правонарушений правоохранители расследуют и факты превышения служебных полномочий работниками военкоматов.
В частности, следователи завершили досудебное расследование по делу о пытках военнообязанного на Закарпатье, где фигуранту уже грозит реальный срок заключения.