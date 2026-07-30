Операція "Чесний призов": ДБР розкрило перші результати масових обшуків у ТЦК

Всеукраїнська спецоперація ДБР та Генштабу "Чесний призов" повідомила про перші результати. У Києві викрили оператора ТЦК, який редагував дані за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Хто організував схему

За даними слідства, оборудку створили чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного зі столичних ТЦК та СП.

Використовуючи набуті знання і зв'язки, вони залучили до незаконної діяльності чинного оператора територіального центру комплектування.

Що робив оператор ТЦК

Посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру "Оберіг" і без законних підстав змінював інформацію про військовозобов'язаних на системній основі.

Без особистої присутності чоловіків він вносив відомості про зміну місця військового обліку, скасовував статус розшуку або порушника, створював записи про звірку даних, вручення документів оповіщення та направлення на військово-лікарську комісію.

Учасники оборудки встановили чіткі тарифи. За видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку для рядового або сержантського складу вони брали 2,5 тисячі доларів, за офіцерів - 3 тисячі.

Організація проходження ВЛК без вжиття заходів щодо мобілізації коштувала 1,7 тисячі доларів.

Скільки епізодів задокументували

Працівники ДБР зафіксували 18 епізодів, коли організатори отримали по 2,5 тисячі доларів за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку. Після оплати оператор ТЦК вносив відповідні зміни до державної системи.

За даними слідства, посадовець системно використовував службовий доступ і аналогічним способом незаконно змінив дані щодо значної кількості військовозобов'язаних.

Що загрожує підозрюваному

Оператору ТЦК повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. ДБР встановлює всіх причетних до оборудки та перевіряє інші можливі факти незаконного втручання в державні реєстри