Справедливі тарифи на транспорт: кияни просять владу ввести оплату за кількість зупинок

Кияни пропонують модернізувати систему оплати проїзду, запровадивши розрахунок залежно від відстані або кількості зупинок. Зараз ініціатива перебуває на етапі збору підписів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію на сайті КМДА.
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Петицію створила Марія Вінтер. Вона наголошує, що чинна модель оплати не враховує реальний обсяг отриманої послуги. Для виправлення цієї ситуації вона пропонує запровадити диференційовані тарифи, які залежатимуть від кількості зупинок або кілометражу.
Авторка петиції зазначає, що подібна модель вже успішно функціонує в багатьох містах Європи. Крім того, вона наголошує на необхідності розробки сучасного механізму контролю, щоб ефективніше боротися з "зайцями" у громадському транспорті.
Зараз петиція перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб документ розглянула міська влада, він має набрати 6 тисяч голосів киян протягом наступних 59 днів.
Нагадаємо, що з 15 липня у Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті до 30 гривень. Відповідне рішення підписав мер столиці Віталій Кличко.
Разом із цим пільговики зможуть і надалі користуватися транспортом на спецумовах. А приватні перевізники поки переконують, що не планують підвищувати вартість проїзду у маршртуках Києва та міжміських напрямках.