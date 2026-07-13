Справедливые тарифы на транспорт: киевляне просят власти ввести оплату за количество остановок

Киевляне предлагают модернизировать систему оплаты проезда, введя расчет в зависимости от расстояния или количества остановок. Сейчас инициатива находится на этапе сбора подписей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте КГГА.
Главное:
Петицию создала Мария Винтер. Она отмечает, что действующая модель оплаты не учитывает реальный объем полученной услуги. Для исправления этой ситуации она предлагает ввести дифференцированные тарифы, зависящие от количества остановок или километража.
Автор петиции отмечает, что подобная модель уже успешно функционирует во многих городах Европы. Кроме того, она подчеркивает необходимость разработки современного механизма контроля, чтобы эффективнее бороться с "зайцами" в общественном транспорте.
В настоящее время петиция находится на этапе сбора подписей. Для того чтобы документ был рассмотрен городскими властями, он должен набрать 6 тысяч голосов киевлян в течение следующих 59 дней.
Напомним, что с 15 июля в Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен. Соответствующее решение подписал мэр столицы Виталий Кличко.
Вместе с этим льготники смогут и дальше пользоваться транспортом на спецусловиях. А частные перевозчики пока утверждают, что не планируют повышать стоимость проезда в маршртуках Киева и междугородних направлениях.