Справедливые тарифы на транспорт: киевляне просят власти ввести оплату за количество остановок

Главное: Инициатива: Киевляне предлагают отказаться от фиксированной стоимости проезда в пользу оплаты за фактическое расстояние или количество проехавших остановок.

Киевляне предлагают отказаться от фиксированной стоимости проезда в пользу оплаты за фактическое расстояние или количество проехавших остановок. Цель: Внедрение более "справедливого" принципа оплаты, поскольку сейчас проезжающий одну остановку пассажир платит столько же, сколько пассажир, пересекающий весь город.

Внедрение более "справедливого" принципа оплаты, поскольку сейчас проезжающий одну остановку пассажир платит столько же, сколько пассажир, пересекающий весь город. Технические предложения: Автор петиции предлагает реализовать выбор маршрута через приложение "Киев Цифровой" или непосредственно на валидаторах в транспорте.

Как это должно работать

Петицию создала Мария Винтер. Она отмечает, что действующая модель оплаты не учитывает реальный объем полученной услуги. Для исправления этой ситуации она предлагает ввести дифференцированные тарифы, зависящие от количества остановок или километража.

Цифровизация: Автор предлагает добавить в "Киев Цифровой" функцию выбора конечной остановки перед поездкой.

Автор предлагает добавить в "Киев Цифровой" функцию выбора конечной остановки перед поездкой. Доступность: Для пассажиров, не использующих смартфоны (в том числе пожилых людей), предлагается предусмотреть выбор остановки непосредственно на валидаторах.

Для пассажиров, не использующих смартфоны (в том числе пожилых людей), предлагается предусмотреть выбор остановки непосредственно на валидаторах. Сохранение льгот и скидок: Инициатива предусматривает сохранение бесплатного проезда по "Карте киевлянина" и возможность покупать пакетные предложения поездок со скидкой для регулярных пользователей.

Автор петиции отмечает, что подобная модель уже успешно функционирует во многих городах Европы. Кроме того, она подчеркивает необходимость разработки современного механизма контроля, чтобы эффективнее бороться с "зайцами" в общественном транспорте.

В настоящее время петиция находится на этапе сбора подписей. Для того чтобы документ был рассмотрен городскими властями, он должен набрать 6 тысяч голосов киевлян в течение следующих 59 дней.