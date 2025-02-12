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Зеленський про замахи на нього на початку війни: були постріли, загинули люди в офісі

Київ, Середа 12 лютого 2025 13:06
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Зеленський про замахи на нього на початку війни: були постріли, загинули люди в офісі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський розповів про замахи на нього на початку повномасштабної війни. Він заявив, що під час однієї зі спроб в його офісі загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Guardian.

"Багато лідерів мені дзвонили і казали, треба виїжджати, це все було. Не те, що хтось подзвонив і сказав виїжджай, а я сказав - ні. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити і були постріли тощо. Загинули деякі люди всередині нашого офісу, були інші люди, які захищали. Була висадка десанту тощо", - розповів Зеленський.

Глава держави додав, що паралельно з цим були ультиматуми від Москви, росіяни тиснули і, за його словами, "були дзвінки від різних людей".

Замахи на керівництво України

Ще у травні 2022 року президент України заявляв, що було 10 замахів на його життя від початку повномасштабного вторгнення Росії. У березні 2024 року Зеленський говорив про понад 10 спроб замахів.

Так, у квітні 2024 року спецслужби України та Польщі викрили агента Росії, який допомагав підготувати замах на Зеленського. Замах планували здійснити під час візиту президента України до Польщі.

Також у травні 2024 року СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Зеленського, керівників СБУ та ГУР. В рамках справи встановили причетність начальника одного з департаментів Управління держохорони.

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