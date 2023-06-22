Справа про витік із Пентагону: підозрюваний не визнав себе винним

Військовослужбовець національної гвардії ВПС Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних військових документів у соціальні мережі, у суді штату Массачусетс не визнав себе винним за шістьма федеральними звинуваченнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

21-річному Тейшейрі було пред'явлено звинувачення щодо кількох пунктів звинувачення у умисному зберіганні та передачі секретної інформації, пов'язаної з національною обороною. Він перебуває під федеральною вартою з моменту арешту у квітні.

Уродженця Массачусетса звинувачують у поширенні секретних військових документів у соціальній мережі Discord. Документи включали детальні розвідувальні оцінки як союзників, так і противників, включаючи стан війни в Україні.

Адвокати Тейшейри стверджували в суді, що їхній клієнт не очікував, що секретна інформація, яку він розмістив у Discord, поширюватиметься в Інтернеті, і звинуватили прокуратуру у перебільшенні небезпеки, яку Тейшейра становить для національної безпеки. Наступне слухання у його справі призначено на 9 серпня.

Скандал із витоком секретних документів

Нагадаємо, навесні в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, публікувалися дані про вторгнення РФ в Україну та підготовку ЗСУ до контрнаступу.

Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою під назвою Thug Shaker Central.

Пізніше, 19 травня, суддя окружного суду США Девід Хеннессі задовольнив клопотання уряду про ув'язнення фігуранта під варту. Тейшейра залишається у федеральній в'язниці.

У ході судового засідання 16 червня Тейшейрі звинуватили в тому, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати.