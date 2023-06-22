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Дело об утечке из Пентагона: подозреваемый не признал себя виновным

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Вашингтон, Четверг 22 июня 2023 04:53
Дело об утечке из Пентагона: подозреваемый не признал себя виновным Фото: подозреваемый по делу об утечке из Пентагона не признал себя виновным (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных военных документов в социальные сети, в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

21-летнему Тейшейре было предъявлено обвинение по нескольким пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче секретной информации, связанной с национальной обороной. Он находится под федеральной стражей с момента ареста в апреле.

Уроженец Массачусетса обвиняется в распространении секретных военных документов в социальной сети Discord. Документы включали подробные разведывательные оценки как союзников, так и противников, включая состояние войны на Украине.

Адвокаты Тейшейры утверждали в суде, что их клиент не ожидал, что секретная информация, которую он разместил в Discord, будет распространяться в Интернете, и обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую Тейшейра представляет для национальной безопасности. Следующее слушание по его делу назначено на 9 августа.

Скандал с утечкой секретных документов

Напомним, весной в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, публиковались данные о вторжении РФ в Украину и подготовке ВСУ к контрнаступплению.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардиец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central.

Позже, 19 мая, судья окружного суда США Дэвид Хеннесси удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу. Тейшейра остается в федеральной тюрьме.

В ходе судебного заседания 16 июня Тейшейре предъявили обвинение в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать.

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