UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справа Сольського. Суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним

Фото: суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним у справі щодо заволодіння землею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Мова йде про підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області площею близько 2,5 тисячі гектарів вартістю 291 млн гривень та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів вартістю 190 млн гривень. 

Відповідно до рішення суддів:

  • до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 30 млн гривень; 
  • до з пособників - тримання під вартою із заставою у 5 млн гривень; 
  • до іншого пособника - застава у розмірі 7,5 млн гривень. 

Справа Сольського 

23 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й САП оголосили про підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському. Як й згадувалось вище, мова йшла про справу щодо незаконного заволодіння землею у Сумській області. 

Сольський, зі свого боку, заявив, що розслідування стосується періоду 2017-2018 років, коли він працював адвокатом. Тоді ж нібито відбулась суперечка між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, що були надані останнім відповідно до закону. 

Вже 25 квітня міністр подав у Верховну раду заяву про відставку. На наступний день ВАКС прийняв рішення відправити Сольського під варту на наступні два місяці, але з можливістю внесення застави у розмірі більше 75 млн гривень. У той самий день, після внесення застави, міністра відпустили

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
САП