Справа Сольського. Суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Мова йде про підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області площею близько 2,5 тисячі гектарів вартістю 291 млн гривень та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів вартістю 190 млн гривень.
Відповідно до рішення суддів:
23 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й САП оголосили про підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському. Як й згадувалось вище, мова йшла про справу щодо незаконного заволодіння землею у Сумській області.
Сольський, зі свого боку, заявив, що розслідування стосується періоду 2017-2018 років, коли він працював адвокатом. Тоді ж нібито відбулась суперечка між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, що були надані останнім відповідно до закону.
Вже 25 квітня міністр подав у Верховну раду заяву про відставку. На наступний день ВАКС прийняв рішення відправити Сольського під варту на наступні два місяці, але з можливістю внесення застави у розмірі більше 75 млн гривень. У той самий день, після внесення застави, міністра відпустили.
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